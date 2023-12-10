Сведение Генштаба: количество боестолкновений на фронте снизилось, потери россиян – тоже

Самым горячим участком фронта остается Авдеевка, которую враг хочет окружить. Там за сутки отразили 19 атак врага

Фото: 30 ОМБр им. князя Константина Острожского

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что количество боестолкновений на фронте в субботу, 9 декабря, несколько снизилось. Если в сводке за пятницу сообщалось о 95 боях, то в субботу их было уже 60.

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Некоторое снижение боевой активности отразилось на потерях россиян. Если в пятницу ориентировочные потери противника составляли 900 человек, то в субботу – 700.

Самым горячим участком фронта остается Авдеевка, которую враг хочет окружить. В городе и вокруг него были отбиты 19 атак врага (Новобахмутовка, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское).

На других направлениях атак было меньше: Бахмутское – 14 (Богдановка, Ивановское, Клещеевка), Марьинское – восемь (Марьинка, Победа, Новомихайловка), Купянское – семь (Синьковка, Петропавловка, Новоселовское), Запорожское – три (Новопокровка, Работино), Шахтерское – два (Старомайорское).

О действиях украинских войск Генштаб традиционно почти ничего не сообщает: на Бахмутском направлении – "штурмовые действия южнее Бахмута", на Мелитопольском – "истощают врага вдоль линии фронта", на Херсонском – "удерживают занятые позиции на левобережье Днепра".

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум складам горюче-смазочных материалов противника.

С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 338 820 (+700) человек ликвидировано;

→ танков – 5636 (+4);

→ боевых бронированных машин – 10 529 (+10);

→ артиллерийских систем – 8064 (+6);

→ РСЗО – 919 (0);

→ средств ПВО – 605 (0);

→ самолетов – 324(0);

→ вертолетов – 324 (0);

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (0);

→ крылатых ракет – 1586 (+1);

→ кораблей/катеров – 22 (0);

→ подлодок – 1 (0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 10623 (+25);

→ спецтехники – 1162 (+3).