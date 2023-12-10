Сведение Генштаба: количество боестолкновений на фронте снизилось, потери россиян – тоже
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что количество боестолкновений на фронте в субботу, 9 декабря, несколько снизилось. Если в сводке за пятницу сообщалось о 95 боях, то в субботу их было уже 60.
Некоторое снижение боевой активности отразилось на потерях россиян. Если в пятницу ориентировочные потери противника составляли 900 человек, то в субботу – 700.
Самым горячим участком фронта остается Авдеевка, которую враг хочет окружить. В городе и вокруг него были отбиты 19 атак врага (Новобахмутовка, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское).
На других направлениях атак было меньше: Бахмутское – 14 (Богдановка, Ивановское, Клещеевка), Марьинское – восемь (Марьинка, Победа, Новомихайловка), Купянское – семь (Синьковка, Петропавловка, Новоселовское), Запорожское – три (Новопокровка, Работино), Шахтерское – два (Старомайорское).
О действиях украинских войск Генштаб традиционно почти ничего не сообщает: на Бахмутском направлении – "штурмовые действия южнее Бахмута", на Мелитопольском – "истощают врага вдоль линии фронта", на Херсонском – "удерживают занятые позиции на левобережье Днепра".
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум складам горюче-смазочных материалов противника.
С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 338 820 (+700) человек ликвидировано;
→ танков – 5636 (+4);
→ боевых бронированных машин – 10 529 (+10);
→ артиллерийских систем – 8064 (+6);
→ РСЗО – 919 (0);
→ средств ПВО – 605 (0);
→ самолетов – 324(0);
→ вертолетов – 324 (0);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (0);
→ крылатых ракет – 1586 (+1);
→ кораблей/катеров – 22 (0);
→ подлодок – 1 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 10623 (+25);
→ спецтехники – 1162 (+3).
- Один из спикеров ВСУ 8 декабря рассказал, что на Авдеевском направлении армия РФ сосредоточила более 40 000 оккупантов и на фоне значительных потерь постоянно подтягивает резервы из подразделений "Шторм-Z" и недавно мобилизованных. Командование иногда оставляет их даже без провизии, но те все равно уходят в бой.
- На востоке, по словам другого представителя ВСУ, в течение ноября россияне потеряли около 11 000 оккупантов, однако РФ не считается с потерями и имеет возможность подтягивать резервы.