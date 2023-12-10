Зведення Генштабу: кількість бойових зіткнень на фронті зменшилася, втрати росіян – також

Найгарячішою ділянкою фронту залишається Авдіївка, яку ворог хоче оточити. Там за добу відбили 19 атак ворога

Фото: 30 ОМБр ім. князя Костянтина Острозького

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що кількість бойових зіткнень на фронті в суботу, 9 грудня, дещо зменшилась. Якщо у зведенні за п'ятницю повідомлялось про 95 боїв, то в суботу їх було вже 60.

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Певне зменшення бойової активності позначилось на втратах росіян. Якщо у п'ятницю орієнтовні втрати противника становили 900 осіб, то в суботу – 700.

Найгарячішою ділянкою фронту залишається Авдіївка, яку ворог хоче оточити. У місті й довкола нього було відбито 19 атак ворога (Новобахмутівка, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське).

На інших напрямках атак було менше: Бахмутський – 14 (Богданівка, Іванівське, Кліщіївка), Мар'їнський – вісім (Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка), Куп'янський – сім (Синьківка, Петропавлівка, Новоселівське), Запорізький – три (Новопокровка, Роботине), Шахтарський – два (Старомайорське).

Про дії українських військ Генштаб традиційно майже нічого не повідомляє: на Бахмутському напрямку – "штурмові дії південніше Бахмута", на Мелітопольському – "виснажують ворога вздовж лінії фронту", на Херсонському – "утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра".

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та двох складах паливно-мастильних матеріалів противника.

З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 338 820 (+700) осіб ліквідовано;

→ танків – 5636 (+4);

→ бойових броньованих машин – 10529 (+10);

→ артилерійських систем – 8064 (+6);

→ РСЗВ – 919 (0);

→ засобів ППО – 605 (0);

→ літаків – 324 (0);

→ гелікоптерів – 324 (0);

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (0);

→ крилатих ракет – 1586 (+1);

→ кораблів/катерів – 22 (0);

→ підводних човнів – 1 (0);

→ автомобільної техніки й автоцистерн – 10623 (+25);

→ спецтехніки – 1162 (+3).

Один із речників ЗСУ 8 грудня розказав, що на Авдіївському напрямку армія РФ наразі зосередила понад 40 000 окупантів і на тлі значних втрат постійно підтягує резерви з-поміж підрозділів "Шторм-Z" і свіжомобілізованих. Командування інколи залишає їх навіть без провізії, але ті все одно йдуть у бій.