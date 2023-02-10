"Свет всегда будет преобладать над тьмой". США и ЕС отреагировали на ракетный удар России

Дипломаты и лидеры США и Евросоюза отреагировали на массированный ракетный удар, который сегодня, 10 февраля, нанесла Россия по Украине. Их реакции опубликованы в Twitter.

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"Украина остается сильной, невзирая на новые удары по критической инфраструктуре. Свет всегда будет преобладать над тьмой, и, как президент США сказал американскому народу во вторник: "Америка едина в поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно", – написала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Украину поддержали президент Евросовета Шарль Мишель и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Неизбирательные атаки России на украинские города являются военными преступлениями. Эта террористическая тактика не остановит ни Украину, ни ее партнеров", – написал Мишель.

Он подчеркнул, что Евросоюз и его государства-члены поддерживают Украину, всех украинцев и еще больше ускорят обеспечение военной техникой, в том числе ПВО.

"Массированные авиаудары по Украине с раннего утра. Как бы реакция на весьма успешные визиты Зеленского в европейские столицы в последние дни, где его встречали как члена семьи. Как и в случае с такими ударами ранее, шансов сломить решимость украинцев нет", – написал Маасикас.

Утром 10 февраля российские оккупанты осуществили массированные пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.

ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии. В Молдове информацию подтвердили и вызвали посла РФ, в Румынии отрицают.

В результате российского удара были серьезно повреждены четыре электростанции ДТЭК.

Наталія Медведєва

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