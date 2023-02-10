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"Свет всегда будет преобладать над тьмой". США и ЕС отреагировали на ракетный удар России

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 14:19
Бриджит Бринк (фото - посольство США)

Дипломаты и лидеры США и Евросоюза отреагировали на массированный ракетный удар, который сегодня, 10 февраля, нанесла Россия по Украине. Их реакции опубликованы в Twitter.

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"Украина остается сильной, невзирая на новые удары по критической инфраструктуре. Свет всегда будет преобладать над тьмой, и, как президент США сказал американскому народу во вторник: "Америка едина в поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно", – написала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Украину поддержали президент Евросовета Шарль Мишель и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Неизбирательные атаки России на украинские города являются военными преступлениями. Эта террористическая тактика не остановит ни Украину, ни ее партнеров", – написал Мишель.

Он подчеркнул, что Евросоюз и его государства-члены поддерживают Украину, всех украинцев и еще больше ускорят обеспечение военной техникой, в том числе ПВО.

"Массированные авиаудары по Украине с раннего утра. Как бы реакция на весьма успешные визиты Зеленского в европейские столицы в последние дни, где его встречали как члена семьи. Как и в случае с такими ударами ранее, шансов сломить решимость украинцев нет", – написал Маасикас.

  • Утром 10 февраля российские оккупанты осуществили массированные пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.
  • Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии. В Молдове информацию подтвердили и вызвали посла РФ, в Румынии отрицают.
  • В результате российского удара были серьезно повреждены четыре электростанции ДТЭК.
Наталія Медведєва
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война ракетный удар Шарль Мишель Матти Маасикас бриджит бринк
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