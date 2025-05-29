Связанные с Россией хакеры атаковали Минобороны Британии: они выдавали себя за журналистов
Связанные с Россией хакеры, выдававшие себя за журналистов, пытались сломать учетные записи сотрудников Министерства обороны Великобритании. Попытка была вовремя обнаружена и остановлена, пишет Sky News со ссылкой на правительство.
Атака состояла из двух этапов. Сначала злоумышленники разослали электронные письма на журналистскую тематику, маскируясь под представителей новостной организации. Позже – на финансовую тематику, направив жертв на коммерческий файлообменник.
Один из специалистов отметил, что для выявления угрозы понадобился примерно час. Другой подтвердил, что вредоносное программное обеспечение связано с российской хакерской группой RomCom.
Особенностью атаки стало использование уникального кода, ранее не зафиксированного в подобных попытках. Британская сторона дала ему собственное название – "Дамасский павлин".
По данным Минобороны, сорванный взлом стал одним из более 90 000 кибератак, осуществлявшихся враждебными государствами против Вооруженных сил Великобритании и других подразделений обороны за последние два года. Это вдвое больше, чем за предыдущий период.
Частично этот рост связан с тем, что военные усовершенствуют свои методы выявления попыток атак на свои сети.
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