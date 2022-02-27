SWIFT готовится отключить Россию от системы – Reuters
27.02.2022, 07:24
Российские банки могут отключить от системы SWIFT в ближайшие дни, пишет Reuters, ссылаясь на заявление компании.
"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали организаций, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить их в соответствии с юридическими инструкциями", – говорится в заявлении.
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