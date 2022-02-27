SWIFT готовится отключить Россию от системы – Reuters

Российские банки могут отключить от системы SWIFT в ближайшие дни, пишет Reuters, ссылаясь на заявление компании.

"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали организаций, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить их в соответствии с юридическими инструкциями", – говорится в заявлении.

Катерина Амеліна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.