Сырский рассказал, что показал опыт обороны Покровско-Мирноградской агломерации
Опыт обороны Покровско-Мирноградской агломерации доказал, что своевременно и качественно построенные укрепления позволяют сдерживать даже превосходящего по силе противника. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
Он отметил, что качественные инженерные заграждения позволяют создать эффективную оборону, нанести противнику максимальные потери на подступах и сорвать его планы. И все это даже несмотря на численное превосходство.
По словам Сырского, в 2025 году состояние инженерного оборудования оборонных рубежей и противодействия беспилотникам улучшилось. Инженерные войска во взаимодействии с местными властями и военными администрациями практически непрерывно создавали разветвленные системы траншей и окопов, обустраивали противотанковые рвы, строили блиндажи и другие элементы фортификационных сооружений.
"Проведен большой объем работ по подготовке населенных пунктов к обороне. В то же время эти мероприятия должны и впредь осуществляться системно и последовательно", – сказал Сырский.
- 22 декабря президент сообщил, что в Купянске находится до 100 российских оккупантов, а в Покровске – более 1000.
- 28 декабря 2025 года командующий Национальной гвардией Украины сообщил, что Силы обороны готовят локальные контрштурмовые действия под Покровском.
- 2 января 2026 года военные сообщили, что россияне хотели перебросить дополнительные силы в Покровск, но по технике отработал HIMARS.
