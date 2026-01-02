Сырский рассказал, что показал опыт обороны Покровско-Мирноградской агломерации

В 2025 году состояние фортификационных сооружений и противодронной защиты улучшилось

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

Опыт обороны Покровско-Мирноградской агломерации доказал, что своевременно и качественно построенные укрепления позволяют сдерживать даже превосходящего по силе противника. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

Он отметил, что качественные инженерные заграждения позволяют создать эффективную оборону, нанести противнику максимальные потери на подступах и сорвать его планы. И все это даже несмотря на численное превосходство.

По словам Сырского, в 2025 году состояние инженерного оборудования оборонных рубежей и противодействия беспилотникам улучшилось. Инженерные войска во взаимодействии с местными властями и военными администрациями практически непрерывно создавали разветвленные системы траншей и окопов, обустраивали противотанковые рвы, строили блиндажи и другие элементы фортификационных сооружений.

"Проведен большой объем работ по подготовке населенных пунктов к обороне. В то же время эти мероприятия должны и впредь осуществляться системно и последовательно", – сказал Сырский.