Сырский вручил награду главкома французскому журналисту Бернару-Анри Леви

Александр Сырский и Бернар-Анри Леви (Фото: t.me/osirskiy)

Французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви получил награду Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского "За содействие войску". Об этом сообщил сам главком.

"У меня была приятная возможность вручить отличие... Бернару-Анри Леви – французскому философу, писателю, документалисту, политическому журналисту и интеллектуалу, большому другу Украины и моему хорошему другу", – написал Сырский.

Он отметил, что неоднократно встречался с Леви в зонах боевых действий и на горячих участках фронта. По словам Сырского, "публичный интеллектуал мирового масштаба" проделывает огромную работу для того, чтобы Украина оставалась в фокусе внимания Запада и была его "этическим вызовом".

"Через свои фильмы, публикации, встречи с политиками, выступления на самых высоких площадках он призывает к конкретным действиям: вооружению Украины, усилению санкций против России, признанию российских преступлений геноцидом", – сказал Сырский.

Главком подчеркнул, что благодарен Леви за силу духа и активную позицию, воплощенную в результат.