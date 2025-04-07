Сирський вручив нагороду головкома французькому журналісту Бернару-Анрі Леві

Олександр Сирський і Бернар-Анрі Леві (Фото: t.me/osirskiy)

Французький письменник і журналіст Бернар-Анрі Леві отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського "За сприяння війську". Про це повідомив сам головком.

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"Мав приємну нагоду вручити відзнаку... Бернару-Анрі Леві – французькому філософу, письменнику, документалісту, політичному журналісту й інтелектуалу, великому другові України та моєму доброму другові", – написав Сирський.

Він зазначив, що неодноразово зустрічався з Леві в зонах бойових дій і на гарячих ділянках фронту. За словами Сирського, "публічний інтелектуал світового масштабу" робить величезну роботу для того, щоб Україна залишалася в фокусі уваги Заходу та була його "етичним викликом".

"Через свої фільми, публікації, зустрічі з політиками, виступи на найвищих майданчиках він закликає до конкретних дій: озброєння України, посилення санкцій проти Росії, визнання російських злочинів геноцидом", – сказав Сирський.

Головком підкреслив, що вдячний пану Леві за силу духу й активну позицію, втілену в результат.