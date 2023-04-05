"Сырский доложил Зеленскому". Пропаганде врага не повлиять на решение по Бахмуту – МО
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оккупантам, активно распространяющим фейки по поводу боевых действий на Бахмутском направлении, не удастся таким образом повлиять на решение командования и демотивировать украинских воинов.
По ее словам, чтобы подорвать боевой дух ВСУ, российские оккупанты распространяют два нарратива в своих сообщениях о Бахмуте: рассказывают о якобы своих успехах в различных формах и видах, а также обнародуют "рассекреченные планы и решения" Минобороны по Бахмуту.
Анализ этих сообщений показывает, что враг не может найти действенные нарративы, поэтому информация больше похожа на испытание всех возможных вариантов, заявила Маляр.
"Скажем, версий о том, что именно "Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято" распространено уже около десяти", – отметила заместитель министра обороны.
- 30 марта 2023 года председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
- 3 апреля спикер восточной группировки войск Череватый заявил, что российские оккупанты очень далеки от захвата Бахмута.
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