"Сырский доложил Зеленскому". Пропаганде врага не повлиять на решение по Бахмуту – МО

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оккупантам, активно распространяющим фейки по поводу боевых действий на Бахмутском направлении, не удастся таким образом повлиять на решение командования и демотивировать украинских воинов.

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По ее словам, чтобы подорвать боевой дух ВСУ, российские оккупанты распространяют два нарратива в своих сообщениях о Бахмуте: рассказывают о якобы своих успехах в различных формах и видах, а также обнародуют "рассекреченные планы и решения" Минобороны по Бахмуту.

Анализ этих сообщений показывает, что враг не может найти действенные нарративы, поэтому информация больше похожа на испытание всех возможных вариантов, заявила Маляр.

"Скажем, версий о том, что именно "Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято" распространено уже около десяти", – отметила заместитель министра обороны.

30 марта 2023 года председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

3 апреля спикер восточной группировки войск Череватый заявил, что российские оккупанты очень далеки от захвата Бахмута.

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Мілана Головань

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