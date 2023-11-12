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Сырский об активизации россиян у Бахмута: Пытаются отбить ранее утраченные позиции

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2023, 11:45
Сырский об активизации россиян у Бахмута: Пытаются отбить ранее утраченные позиции - Фото
Фото: Сырский / Telegram

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в воскресенье подтвердил активизацию россиян у Бахмута.

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"Бахмутское направление. Россияне активизировались, пытаются отбить ранее утраченные позиции. Атаки врага отражаются", — говорится в Telegram генерала.

Он рассказал, что съездил в воинские части, выполняющие боевые задания на Бахмутском и Лиманском направлениях, чтобы на местах рассмотреть варианты дальнейших действий и способы повышения эффективности боевого применения войск.

"Проверил ход подготовки воинских частей и восстанавливающих боеспособность подразделений. В ходе работы были определены конкретные задачи по повышению качества обучения. Продолжаем уничтожать врага", — говорится в заявлении командующего.

  • В течение последних пяти недель Россия наступает на Авдеевку, пытаясь окружить город с севера и юга, тогда как на Бахмутском направлении в основном наступали украинские войска. В середине октября украинским подразделениям удалось на некоторых участках зайти за железную дорогу между Бахмутом и Горловкой.
Андрей Водяный
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