Сирський про активізацію росіян біля Бахмута: Намагаються відбити раніше втрачені позиції

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський у неділю підтвердив активізацію росіян біля Бахмута.

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"Бахмутський напрямок. Росіяни активізувалися, намагаються відбити раніше втрачені позиції. Атаки ворога відбиваються", – йдеться у Telegram генерала.

Він розказав, що з'їздив у військові частини, які виконують бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках, щоб на місцях розглянути варіанти подальших дій і способи підвищення ефективності бойового застосування військ.

"Перевірив хід підготовки військових частин і підрозділів, що відновлюють боєздатність. В ході роботи було визначено конкретні завдання щодо підвищення якості навчання. Продовжуємо нищити ворога", – йдеться в заяві командувача.

Протягом п'яти останніх тижнів Росія наступає на Авдіївку, намагаючись оточити місто з півночі та півдня, тоді як на Бахмутському напрямку здебільшого наступали українські війська. У середині жовтня українським підрозділам вдалося на деяких ділянках зайти за залізницю між Бахмутом і Горлівкою.

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