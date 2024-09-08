Сырский: Разрыв в соотношении снарядов между Украиной и РФ сократился уже до 1:2

Александр Сырский (Фото: ОП)

Украине удалось сократить разрыв в соотношении боеприпасов с Россией. Сейчас пропорция примерно один к двум, сказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью CNN.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Он заявил, что благодаря усилиям президента Владимира Зеленского, Минобороны и правительства удалось сократить разрыв в соотношении боеприпасов.

"Пропорция фактически один к двум, один к двум с половиной. Год назад эта цифра была один к 10, один к шести. Эту разницу мы компенсируем беспилотными системами", – сказал Сырский.

Главком добавил, что Украина постоянно работает над тем, чтобы совершенствовать дроны, повысить их эффективность, улучшить системы управления и методы применения. За счет технического превосходства Силы обороны стараются компенсировать численное превосходство россиян.

При этом, по его словам, у РФ сохраняется преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, боеприпасах, танках, БМП и живой силе.

"Мы не можем воевать так, как они, поэтому мы должны использовать, прежде всего, максимально эффективный подход, использовать свои силы и средства с максимальным использованием особенностей местности, инженерных сооружений. А также использовать техническое превосходство. Прежде всего, за счет акцента на высокотехнологичном оружии", – сказал главком, напомнив о создании Сил беспилотных систем.

Также, подчеркнул он, Украина использует "маневры силой, резервами и огнем".

20 августа Сырский сообщал, что соотношение снарядов между Украиной и РФ составляет один к трем и ситуация улучшается в пользу украинской стороны.

25 июля генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос рассказал LIGA.net , что у РФ есть преимущество в средствах РЭБ.

, что у РФ есть преимущество в средствах РЭБ. 8 августа командир батальона БпЛА 92 ОШБр Юрий Федоренко заявил, что у России есть преимущество в "мавиках" и FPV-дронах.

Читайте также: Топ-генерал США Каволи: Без помощи Штатов у РФ скоро будет преимущество в снарядах 10:1