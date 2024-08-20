Сырский: Украина и Россия используют снаряды в соотношении 1 к 3

С 6 по 14 августа защитники использовали 131 461 снаряд (14 600 в сутки), а оккупанты 400 625 боеприпасов (44 500 в сутки)

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Соотношение в использовании артиллерийских снарядов между Силами обороны Украины и Вооруженными силами РФ составляет 1 к 3, ситуация улучшается в украинскую пользу. Такую статистику привел главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Конгрессе местных и региональных властей, который показали в эфире телемарафона.

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"Противник поддерживает высокую интенсивность артиллерийских обстрелов позиций наших войск на востоке и юге Украины. В настоящее время в среднем каждый день он тратит до 45 000 боеприпасов", – рассказал военный.

Согласно таблице Силы обороны Украины и Вооруженные Силы РФ вышли на соотношение 1 к 3 в использовании артиллерийских боеприпасов.

Так, с 6 по 14 августа защитники использовали 131 461 снаряд (14 600 в сутки), а оккупанты 400 625 боеприпасов (44 500 в сутки).

Скриншот из эфира телемарафона

Динамика в использовании боеприпасов в таблице главнокомандующего выглядит так:

→ в августе-сентябре 2023 года РФ использовала около 20 000 снарядов, Силы обороны – ~13 000 в сутки;

→ в октябре-декабре соотношение было более 30 000 к менее чем 10 000;

→ в январе-мае 2024 года РФ применила ~70 000, а Украина ~10 000;

→ в июле-августе соотношение было ~45 000 к ~15 000.

Согласно этим данным, за год Силы обороны сначала стали использовать меньше боеприпасов в сутки (до менее 10 000), а впоследствии ситуация улучшилась до ~15 000. У оккупантов же ситуация сначала улучшалась (до ~70 000), но сейчас ухудшилась (до ~45 000).

В мае собеседник LIGA.net в Генеральном штабе ВСУ заявил, что "стало легче" со снарядами для Сил обороны.

Сырский сообщил, что Украина контролирует в Курской области территорию площадью 1263 квадратных километра и 93 населенных пункта.

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