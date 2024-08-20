Сирський розкрив співвідношення застосування снарядів на передовій – ситуація покращується

З 6 до 14 серпня захисники використали 131 461 снаряд (14 600 на добу), а окупанти 400 625 боєприпасів (44 500 на добу)

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Співвідношення у використанні артилерійських снарядів між Силами оборони України та Збройними силами РФ становить 1 до 3, ситуація покращується на українську користь. Таку статистику навів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Конгресі місцевих і регіональних влад, що показали в ефірі телемарафону.

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"Противник підтримує високу інтенсивність артилерійських обстрілів позицій наших військ на сході та півдні України. Наразі в середньому кожного дня він витрачає до 45 000 боєприпасів", – розповів військовий.

Згідно з таблицею, Сили оборони України та Збройні Сили РФ вийшли на співвідношення 1 до 3 у використанні артилерійських боєприпасів.

Так, з 6 до 14 серпня захисники використали 131 461 снаряд (14 600 на добу), а окупанти 400 625 боєприпасів (44 500 на добу).

Скриншот з ефіру телемарафону

Динаміка у використанні боєприпасів у таблиці головнокомандувача має такий вигляд:

→ у серпні-вересні 2023 року РФ використовувала близько 20 000 снарядів, Сили оборони – ~13 000 на добу;

→ у жовтні-грудні співвідношення було понад 30 000 до менш ніж 10 000;

→ у січні-травні 2024 року РФ застосувала ~70 000, а Україна ~10 000;

→ у липні-серпні співвідношення було ~45 000 до ~15 000.

Згідно з цими даними, за рік Сили оборони спочатку стали використовувати менше боєприпасів на добу (до менш ніж 10 000), а згодом ситуація покращилася до ~15 000. В окупантів же ситуація спочатку покращувалася (до ~70 000), але наразі погіршилася (до ~45 000).

У травні співрозмовник LIGA.net у Генеральному штабі ЗСУ заявив, що наразі "стало легше" зі снарядами для Сил оборони.

Сирський повідомив, що Україна контролює у Курській області територію площею 1263 квадратних кілометри та 93 населені пункти.

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