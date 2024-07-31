Силы беспилотных систем ВСУ объединяют три стихии: воду, небо и землю – Сухаревский

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ заявил, что украинские военные имеют колоссальный опыт использования дронов на тактической глубине до 20 км

Вадим Сухаревский (Фото: Facebook/Генштаб ВСУ)

Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины объединяют три стихии: воду, небо и землю. Командующий Василий Сухаревский заявил на конференции в рамках хакатона Precision, что украинские военные имеют большой опыт в использовании воздушных дронов на тактической глубине до 20 километров.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Если говорить о воздушных беспилотниках, работающих на тактической глубине (до 20 км), у ВСУ в этом есть колоссальный опыт и возможности – более 165 только воздушных средств. Сейчас общаемся с производителями, определяем направления по усовершенствованию этой глубины", – сказал командующий Силами беспилотных систем.

Заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко заявил, что беспилотные системы на поле боя "уже преобладают по эффективности классические виды оружия, включая артиллерию".

"Соответственно, приоритетные направления для Вооруженных Сил Украины и производителей оружия – также технологичны. Это перехватчики, системы корректировки огня артиллерии, контрбатарейная борьба, беспилотные системы, которые способны эффективно работать на оперативные (до 100 км) и стратегические глубины". – заявил он.

10 февраля 2024, через два дня после назначения Александра Сырского главкомом ВСУ, Зеленский объявил его заместителей. Одним из них стал Вадим Сухаревский.

10 июня Генштаб сообщил, что Сухаревский назначен командующим Силами беспилотных систем.

26 июня президент Владимир Зеленский подписал указ №382/2024, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о создании Сил беспилотных систем в составе ВСУ.

Смотрите также: Рэпер Yarmak представил ШИ-логотип для Сил беспилотных систем. Это механическая ласточка – фото