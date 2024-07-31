Сили безпілотних систем ЗСУ об'єднують три стихії: воду, небо та землю – Сухаревський
Сили безпілотних систем Збройних Сил України поєднують у собі три стихії: воду, небо та землю. Командувач Василь Сухаревський заявив на конференції у межах хакатону Precision, що українські військові мають неабиякий досвід у використанні повітряних дронів на тактичній глибині до 20 кілометрів.
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"Якщо говорити про повітряні безпілотники, що працюють на тактичній глибині (до 20 км), ЗСУ мають у цьому колосальний досвід і можливості – понад 165 тільки повітряних засобів. Наразі спілкуємося з виробниками, визначаємо напрямки щодо вдосконалення цієї глибини", – сказав командувач Сил безпілотних систем.
Заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко заявив, що безпілотні системи на полі бою "вже переважають за ефективністю класичні види зброї, включно з артилерією".
"Відповідно, пріоритетні напрямки для Збройних Сил України та виробників зброї – також технологічні. Це перехоплювачі, системи коригування вогню артилерії, контрбатарейна боротьба, безпілотні системи, які здатні ефективно працювати на оперативні (до 100 км) та стратегічні глибини (понад 100 км)", – заявив він.
- 10 лютого 2024 року, через два дні після призначення Олександра Сирського головкомом ЗСУ, Зеленський оголосив його заступників. Одним із них став Вадим Сухаревський.
- 10 червня Генштаб повідомив, що Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем.
- 26 червня президент Володимир Зеленський підписав указ №382/2024, яким затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ.
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