Сили безпілотних систем ЗСУ об'єднують три стихії: воду, небо та землю – Сухаревський

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ заявив, що українські військові мають колосальний досвід у використанні дронів на тактичній глибині до 20 км

Вадим Сухаревський (Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ)

Сили безпілотних систем Збройних Сил України поєднують у собі три стихії: воду, небо та землю. Командувач Василь Сухаревський заявив на конференції у межах хакатону Precision, що українські військові мають неабиякий досвід у використанні повітряних дронів на тактичній глибині до 20 кілометрів.

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"Якщо говорити про повітряні безпілотники, що працюють на тактичній глибині (до 20 км), ЗСУ мають у цьому колосальний досвід і можливості – понад 165 тільки повітряних засобів. Наразі спілкуємося з виробниками, визначаємо напрямки щодо вдосконалення цієї глибини", – сказав командувач Сил безпілотних систем.

Заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко заявив, що безпілотні системи на полі бою "вже переважають за ефективністю класичні види зброї, включно з артилерією".

"Відповідно, пріоритетні напрямки для Збройних Сил України та виробників зброї – також технологічні. Це перехоплювачі, системи коригування вогню артилерії, контрбатарейна боротьба, безпілотні системи, які здатні ефективно працювати на оперативні (до 100 км) та стратегічні глибини (понад 100 км)", – заявив він.

10 лютого 2024 року, через два дні після призначення Олександра Сирського головкомом ЗСУ, Зеленський оголосив його заступників. Одним із них став Вадим Сухаревський.

10 червня Генштаб повідомив, що Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем.

26 червня президент Володимир Зеленський підписав указ №382/2024, яким затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ.

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