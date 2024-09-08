Сирський: Розрив у співвідношенні снарядів між Україною та РФ скоротився вже до 1:2

Олександр Сирський (Фото: ОП)

Україні вдалося скоротити розрив у співвідношенні боєприпасів із Росією. Наразі пропорція приблизно один до двох, сказав головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

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Він заявив, що завдяки зусиллям президента Володимира Зеленського, Міноборони та уряду вдалося скоротити розрив у співвідношенні боєприпасів.

"Пропорція фактично один до двох, один до двох з половиною. Рік тому ця цифра була один до десяти, один до шести. Цю різницю ми компенсуємо безпілотними системами", – сказав Сирський.

Головком додав, що Україна постійно працює над тим, щоб удосконалювати дрони, підвищити їхню ефективність, покращити системи управління та методи застосування. Шляхом технічної переваги Сили оборони намагаються компенсувати чисельну перевагу росіян.

При цьому, за його словами, у РФ зберігається перевага в авіації, ракетах, артилерії, боєприпасах, танках, БМП та живій силі.

"Ми не можемо воювати так, як вони, тому ми повинні використовувати, перш за все, максимально ефективний підхід, використовувати свої сили та засоби з максимальним використанням особливостей місцевості, інженерних споруд. А також використовувати технічну перевагу. Насамперед шляхом акценту на високотехнологічній зброї", – сказав головком, нагадавши про створення Сил безпілотних систем.

Також, підкреслив він, Україна використовує "маневри силою, резервами та вогнем".

20 серпня Сирський повідомляв, що співвідношення снарядів між Україною та РФ становить один до трьох і ситуація покращується на користь української сторони.

25 липня генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривоніс розповів LIGA.net, що РФ має перевагу в засобах РЕБ.

8 серпня командир батальйону БпЛА 92 ОШБр Юрій Федоренко заявив, що Росія має перевагу в "мавіках" і FPV-дронах.

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