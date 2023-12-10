Сырский: Ситуация на востоке сложная, враг не прекращает наступательные действия по фронту
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский назвал сложной ситуацию на фронті на востоке Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Оперативная ситуация на востоке остается сложной. Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту", — говорится в сообщении генерала Telegram в воскресенье.
Он сообщил, что командиры восточных направлений "подробно проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий".
"Совместно приняли необходимые решения и приняли меры по обеспечению устойчивости нашей обороны, сохранению жизни наших воинов и рациональному использованию боеприпасов", — говорится в сообщении.
- В конце ноября появились неофициальные сообщения, что США сократили поставки снарядов Украине.
- 26 октября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз поставил Украине лишь 300 000 снарядов из обещанного миллиона.