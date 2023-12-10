Сырский: Ситуация на востоке сложная, враг не прекращает наступательные действия по фронту
Фото: Александр Сырский / Telegram

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский назвал сложной ситуацию на фронті на востоке Украины.

"Оперативная ситуация на востоке остается сложной. Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту", — говорится в сообщении генерала Telegram в воскресенье.

Он сообщил, что командиры восточных направлений "подробно проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий".

Сырский: Ситуация на востоке сложная, враг не прекращает наступательные действия по фронту
Фото: Александр Сырский / Telegram

"Совместно приняли необходимые решения и приняли меры по обеспечению устойчивости нашей обороны, сохранению жизни наших воинов и рациональному использованию боеприпасов", — говорится в сообщении.

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