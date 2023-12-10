Сырский: Ситуация на востоке сложная, враг не прекращает наступательные действия по фронту

Командующий Сухопутными войсками заявил о "принятии мер по сохранению жизни наших воинов и рациональному использованию боеприпасов"

Фото: Александр Сырский / Telegram

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский назвал сложной ситуацию на фронті на востоке Украины.

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"Оперативная ситуация на востоке остается сложной. Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту", — говорится в сообщении генерала Telegram в воскресенье.

Он сообщил, что командиры восточных направлений "подробно проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий".

Фото: Александр Сырский / Telegram

"Совместно приняли необходимые решения и приняли меры по обеспечению устойчивости нашей обороны, сохранению жизни наших воинов и рациональному использованию боеприпасов", — говорится в сообщении.