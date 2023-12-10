Сирський: Ситуація на сході складна, ворог не припиняє наступальних дій по всьому фронту

Командувач Сухопутних військ заявив про "вжиття заходів для збереження життя наших воїнів і раціонального використання боєприпасів"

Фото: Олександр Сирський / Telegram

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський назвав складною ситуацію на фронті на сході України.

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"Оперативна ситуація на сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту", – йдеться в повідомленні генерала у Telegram у неділю.

Він повідомив, що командири східних напрямків "детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій".

Фото: Олександр Сирський / Telegram

"Спільно прийняли необхідні рішення та вжили заходів для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя наших воїнів та раціонального використання боєприпасів", – йдеться в повідомленні.