Сирський: Ситуація на сході складна, ворог не припиняє наступальних дій по всьому фронту
Фото: Олександр Сирський / Telegram

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський назвав складною ситуацію на фронті на сході України.

"Оперативна ситуація на сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту", – йдеться в повідомленні генерала у Telegram у неділю.

Він повідомив, що командири східних напрямків "детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій".

Сирський: Ситуація на сході складна, ворог не припиняє наступальних дій по всьому фронту
Фото: Олександр Сирський / Telegram

"Спільно прийняли необхідні рішення та вжили заходів для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя наших воїнів та раціонального використання боєприпасів", – йдеться в повідомленні.

війнаолександр сирський