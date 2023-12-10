Сирський: Ситуація на сході складна, ворог не припиняє наступальних дій по всьому фронту
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський назвав складною ситуацію на фронті на сході України.
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"Оперативна ситуація на сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту", – йдеться в повідомленні генерала у Telegram у неділю.
Він повідомив, що командири східних напрямків "детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій".
"Спільно прийняли необхідні рішення та вжили заходів для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя наших воїнів та раціонального використання боєприпасів", – йдеться в повідомленні.
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