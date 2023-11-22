ABC написав, що США скоротили постачання снарядів Україні. Пентагон: Потрібна допомога Конгресу

У Пентагоні заявили, що не підтверджуватимуть нібито скорочення постачань артилерійських снарядів Україні, та наполягли на ухваленні нової допомоги Конгресу. Про це на брифінгу повідомила представниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

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Раніше канал ABC News з посиланням на неназваного українського чиновника написав, що постачання снарядів калібру 155 мм було скорочено на 30% після початку війни в Ізраїлі.

"Вони говорили нам, що це не вплине на зобов'язання США, але це вплинуло. Постачання цих артилерійських снарядів становлять близько 60-70% від загальних постачань України", — заявив співрозмовник журналістів.

За словами Сінгх, вона "відмовилася б від цього твердження".

"Ми змогли забезпечити Україну тим, що їй потрібно під час її контрнаступу, і ми продовжимо постачати Україну те, що їй потрібно, поки вона наближається до зими. Ми можемо це зробити і можемо підтримати Ізраїль у тому, що йому потрібно для захисту у війні з ХАМАС. Ми впевнені, що можемо зробити і те, й інше, і збираємося продовжувати робити і те, й інше, але дозвольте мені скористатися цим моментом, щоб ще раз наголосити, що нам потрібна допомога Конгресу", – сказала чиновниця.

Вона наголосила, що єдиний спосіб продовження підтримки України – це ухвалення Конгресом нового пакету військової допомоги.

Наприкінці жовтня 2023 року глава Пентагону Остін запросив $44 млрд на підтримку України: на що вони підуть.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.

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