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ABC написав, що США скоротили постачання снарядів Україні. Пентагон: Потрібна допомога Конгресу

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 06:38
ABC написав, що США скоротили постачання снарядів Україні. Пентагон: Потрібна допомога Конгресу - Фото
Сабріна Сінгх (Фото: Пентагон)

У Пентагоні заявили, що не підтверджуватимуть нібито скорочення постачань артилерійських снарядів Україні, та наполягли на ухваленні нової допомоги Конгресу. Про це на брифінгу повідомила представниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Раніше канал ABC News з посиланням на неназваного українського чиновника написав, що постачання снарядів калібру 155 мм було скорочено на 30% після початку війни в Ізраїлі.

"Вони говорили нам, що це не вплине на зобов'язання США, але це вплинуло. Постачання цих артилерійських снарядів становлять близько 60-70% від загальних постачань України", — заявив співрозмовник журналістів.

За словами Сінгх, вона "відмовилася б від цього твердження".

"Ми змогли забезпечити Україну тим, що їй потрібно під час її контрнаступу, і ми продовжимо постачати Україну те, що їй потрібно, поки вона наближається до зими. Ми можемо це зробити і можемо підтримати Ізраїль у тому, що йому потрібно для захисту у війні з ХАМАС. Ми впевнені, що можемо зробити і те, й інше, і збираємося продовжувати робити і те, й інше, але дозвольте мені скористатися цим моментом, щоб ще раз наголосити, що нам потрібна допомога Конгресу", – сказала чиновниця.

Вона наголосила, що єдиний спосіб продовження підтримки України – це ухвалення Конгресом нового пакету військової допомоги.

  • Наприкінці жовтня 2023 року глава Пентагону Остін запросив $44 млрд на підтримку України: на що вони підуть.
  • За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.
  • Військова допомога Україні. Лідери Конгресу США хочуть ухвалити пакет до Різдва — NBC News.

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Дмитро Гриниченко
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