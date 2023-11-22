ABC написал, что США сократили поставки снарядов Украине. Пентагон: Нужна помощь Конгресса

В Пентагоне заявили, что не будут подтверждать якобы сокращение поставок артиллерийских снарядов Украине, и настояли на принятии новой помощи Конгресса. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх.

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Ранее канал ABC News со ссылкой на неназванного украинского чиновника написал, что поставки снарядов калибра 155 мм были сокращены на 30% после начала войны в Израиле.

"Они говорили нам, что это не повлияет на обязательства США, но это повлияло. Поставки этих артиллерийских снарядов составляют около 60-70% от общих поставок Украины", — заявил собеседник журналистов.

По словам Сингх, она "отказалась бы от этого утверждения".

"Мы смогли снабдить Украину тем, что ей нужно во время ее контрнаступления, и мы продолжим снабжать Украину тем, что ей нужно, пока она приближается к зиме. Мы можем это сделать и можем поддержать Израиль в том, что ему нужно для защиты в войне с ХАМАС. Мы уверены, что можем сделать и то, и другое, и собираемся продолжать делать и то, и другое, но позвольте мне воспользоваться этим моментом, чтобы еще раз подчеркнуть, что нам нужна помощь Конгресса", — сказала чиновница.

Она отметила, что единственный способ продолжения поддержки Украины — это принятие Конгрессом нового пакета военной помощи.

В конце октября 2023 года глава Пентагона Остин запросил $44 млрд на поддержку Украины: на что они пойдут.

По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.

Военная помощь Украине. Лидеры Конгресса США хотят принять пакет до Рождества — NBC News.

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