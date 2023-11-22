UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ABC написал, что США сократили поставки снарядов Украине. Пентагон: Нужна помощь Конгресса

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 06:38
ABC написал, что США сократили поставки снарядов Украине. Пентагон: Нужна помощь Конгресса - Фото
Сабрина Сингх (Фото: Пентагон)

В Пентагоне заявили, что не будут подтверждать якобы сокращение поставок артиллерийских снарядов Украине, и настояли на принятии новой помощи Конгресса. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Ранее канал ABC News со ссылкой на неназванного украинского чиновника написал, что поставки снарядов калибра 155 мм были сокращены на 30% после начала войны в Израиле. 

"Они говорили нам, что это не повлияет на обязательства США, но это повлияло. Поставки этих артиллерийских снарядов составляют около 60-70% от общих поставок Украины", — заявил собеседник журналистов. 

По словам Сингх, она "отказалась бы от этого утверждения". 

"Мы смогли снабдить Украину тем, что ей нужно во время ее контрнаступления, и мы продолжим снабжать Украину тем, что ей нужно, пока она приближается к зиме. Мы можем это сделать и можем поддержать Израиль в том, что ему нужно для защиты в войне с ХАМАС. Мы уверены, что можем сделать и то, и другое, и собираемся продолжать делать и то, и другое, но позвольте мне воспользоваться этим моментом, чтобы еще раз подчеркнуть, что нам нужна помощь Конгресса", — сказала чиновница.

Она отметила, что единственный способ продолжения поддержки Украины — это принятие Конгрессом нового пакета военной помощи. 

  • В конце октября 2023 года глава Пентагона Остин запросил $44 млрд на поддержку Украины: на что они пойдут.
  • По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.
  • Военная помощь Украине. Лидеры Конгресса США хотят принять пакет до Рождества — NBC News.

Читайте также: У республиканцев выдвинули требования к Байдену для продолжения помощи Украине

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагонбоеприпасывойнаартиллериявоенная помощьСабрина Сингх

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 