ABC написал, что США сократили поставки снарядов Украине. Пентагон: Нужна помощь Конгресса
В Пентагоне заявили, что не будут подтверждать якобы сокращение поставок артиллерийских снарядов Украине, и настояли на принятии новой помощи Конгресса. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх.
Ранее канал ABC News со ссылкой на неназванного украинского чиновника написал, что поставки снарядов калибра 155 мм были сокращены на 30% после начала войны в Израиле.
"Они говорили нам, что это не повлияет на обязательства США, но это повлияло. Поставки этих артиллерийских снарядов составляют около 60-70% от общих поставок Украины", — заявил собеседник журналистов.
По словам Сингх, она "отказалась бы от этого утверждения".
"Мы смогли снабдить Украину тем, что ей нужно во время ее контрнаступления, и мы продолжим снабжать Украину тем, что ей нужно, пока она приближается к зиме. Мы можем это сделать и можем поддержать Израиль в том, что ему нужно для защиты в войне с ХАМАС. Мы уверены, что можем сделать и то, и другое, и собираемся продолжать делать и то, и другое, но позвольте мне воспользоваться этим моментом, чтобы еще раз подчеркнуть, что нам нужна помощь Конгресса", — сказала чиновница.
Она отметила, что единственный способ продолжения поддержки Украины — это принятие Конгрессом нового пакета военной помощи.
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- По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.
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