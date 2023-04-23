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Сырский: В Бахмуте бьем врага, часто неожиданно для него, удерживаем рубежи

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 23:06
Сырский: В Бахмуте бьем врага, часто неожиданно для него, удерживаем рубежи - Фото
Генерал Сырский в Бахмуте (Фото - Telegram СИРСЬКИЙ)

Оборона Бахмута продолжается, ВСУ продолжают удерживать рубежи и бьют российских оккупантов – часто так, как они не ожидают. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Сырский сообщил, что проехал по всей линии столкновения на Бахмутском направлении.

"Поддержал наших воинов. Для меня важно находиться бок о бок с ними в такое время", – написал он.

Он отметил, что ВСУ бьют врага, часто неожиданно для него, и продолжают удерживать стратегические рубежи. "Россияне несут большие потери, мы уничтожаем их кадровый и наступательный потенциал", – утверждает командующий. 

По словам Сырского, ВСУ "ведут активные штурмовые действия по захвату позиций россиян". "Каждый здесь – герой", – подчеркивает он.

  • Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
Сергій Бережний
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александр сырский бахмут война Донбасс
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