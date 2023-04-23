Сырский: В Бахмуте бьем врага, часто неожиданно для него, удерживаем рубежи
23.04.2023, 23:06
Генерал Сырский в Бахмуте (Фото - Telegram СИРСЬКИЙ)
Оборона Бахмута продолжается, ВСУ продолжают удерживать рубежи и бьют российских оккупантов – часто так, как они не ожидают. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
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Сырский сообщил, что проехал по всей линии столкновения на Бахмутском направлении.
"Поддержал наших воинов. Для меня важно находиться бок о бок с ними в такое время", – написал он.
Он отметил, что ВСУ бьют врага, часто неожиданно для него, и продолжают удерживать стратегические рубежи. "Россияне несут большие потери, мы уничтожаем их кадровый и наступательный потенциал", – утверждает командующий.
По словам Сырского, ВСУ "ведут активные штурмовые действия по захвату позиций россиян". "Каждый здесь – герой", – подчеркивает он.
- Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- 19 апреля Сырский сообщил, что оккупанты бросили наибольшее количество войск на захват Бахмута, но ВСУ сдерживают врага.
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