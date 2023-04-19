Бахмут стоит, россияне бросают все силы на штурм, ВСУ сдерживают натиск — генерал Сырский

Российские оккупанты бросили наибольшее количество войск на захват Бахмута, Вооруженные Силы Украины сдерживают врага. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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По его словам, район Бахмута остается эпицентром наступления россиян — там они концентрируют больше всего войск и мечтают взять город под полный контроль.

Он отметил, что Силы обороны сдерживают натиск противника в динамичных боях и наносят ему существенные потери.

За прошлую ночь, кроме пехоты и техники захватчиков, противовоздушная оборона уничтожила БПЛА "Орлан" и ZALA.

Бахмут стоит, резюмировал Сырский.

Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

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Дмитро Гриниченко

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