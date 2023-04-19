Бахмут стоит, россияне бросают все силы на штурм, ВСУ сдерживают натиск — генерал Сырский
19.04.2023, 16:36
Александр Сырский (Фото: СИРСЬКИЙ/Telegram)
Российские оккупанты бросили наибольшее количество войск на захват Бахмута, Вооруженные Силы Украины сдерживают врага. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, район Бахмута остается эпицентром наступления россиян — там они концентрируют больше всего войск и мечтают взять город под полный контроль.
Он отметил, что Силы обороны сдерживают натиск противника в динамичных боях и наносят ему существенные потери.
За прошлую ночь, кроме пехоты и техники захватчиков, противовоздушная оборона уничтожила БПЛА "Орлан" и ZALA.
Бахмут стоит, резюмировал Сырский.
- Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
Смотрите также: Бой в Бахмуте. Пограничники три часа отбивали атаки превосходящих сил оккупантов – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии