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Бахмут стоит, россияне бросают все силы на штурм, ВСУ сдерживают натиск — генерал Сырский

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 16:36
Бахмут стоит, россияне бросают все силы на штурм, ВСУ сдерживают натиск — генерал Сырский - Фото
Александр Сырский (Фото: СИРСЬКИЙ/Telegram)

Российские оккупанты бросили наибольшее количество войск на захват Бахмута, Вооруженные Силы Украины сдерживают врага. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По его словам, район Бахмута остается эпицентром наступления россиян — там они концентрируют больше всего войск и мечтают взять город под полный контроль. 
Он отметил, что Силы обороны сдерживают натиск противника в динамичных боях и наносят ему существенные потери. 

За прошлую ночь, кроме пехоты и техники захватчиков, противовоздушная оборона уничтожила БПЛА "Орлан" и ZALA.

Бахмут стоит, резюмировал Сырский. 

  • Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Смотрите также: Бой в Бахмуте. Пограничники три часа отбивали атаки превосходящих сил оккупантов – видео

Дмитро Гриниченко
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