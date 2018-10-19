Сытник о рекламе НАБУ в метро: Возможно, подадим иск

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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НАБУ уже подало обращение в орган по защите прав потребителей

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В Национальном антикоррупционном бюро рассматривают возможность подачи иска о защите прав бюро из-за размещения в метро и на радио рекламы НАБУ и фотографий его главы Артема Сытника. Об этом Сытник сказал в интервью изданию Голос Украины.

Он добавил, что уже подано обращение в орган по защите прав потребителей. Сытник отметил также, что эта реклама была размещена за большие деньги. Компанию, ответственную за размещение, он не назвал, "пока не установлены все факты".

Ранее он предположил, что рекламу с его фото в метро заказал нардеп от БПП Сергей Березенко.

Борды в метро и реклама на радио появились в начале октября. В НАБУ оперативно заявили, что не имеют отношения к этой информационной кампании.