Сытник: Сейчас чиновники могут писать в декларациях, что хотят

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

После признания неконституционной уголовной статьи о незаконном обогащении чиновники могут указывать в своих декларациях все, что хотят, потому что объяснять теперь источники своих доходов не нужно. Об этом в эфире Hromadske заявил директор НАБУ Артем Сытник.

«Раньше у чиновников был выбор: или скрыть что-то и избежать неудобных вопросов, где взял, и тогда был риск, что если обнаружат, что скрыл, то ложь в декларациях - это менее тяжелая статья (чем незаконное обогащение, - ред.). Или задекларировать и избежать ответственности за ложь в декларациях, но объяснять где взял. Сейчас этой проблемы у чиновников нет. Сейчас можно вписывать в декларацию все, смысла врать нет, так как объяснять, где взял, сейчас не нужно, даже если колоссальная разница между доходами из законных источников и тем, что чиновник декларирует самом деле", - пояснил Сытник.

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26 февраля 2019 года КСУ признал неконституционной ст. 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

Transparency International заявила, что в случае, если Украина не найдет решения по вопросу статьи УК о незаконном обогащении, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены.

G7 и Всемирный банк требуют восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение.