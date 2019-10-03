Сюр. Депутат Слуги народа: Впервые у трибуны чернокожий красавец

Депутат от Слуги народа Елизавета Богуцкая прокомментировала в Facebook первое выступление в парламенте коллеги по фракции Жана Беленюка, назвав его "чернокожим красавцем".
"В первый раз в украинском парламенте у трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец!", - написала она.
Другой нардеп от президентской партии Гео Лерос негативно отреагировал на фразу Богуцкой, назвав ее позором.
Читайте также: "Бабе - цветы". Депутат Слуги народа оскандалился в соцсети: фото
Читайте также: Беленюк: Полностью сосредоточусь на политике к 2020 году