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Сюр. Депутат Слуги народа: Впервые у трибуны чернокожий красавец

Сюр. Депутат Слуги народа: Впервые у трибуны чернокожий красавец - Фото
Жан Беленюк выступает в Раде (Фото: Liza Bogutskaya/Facebook)
03.10.2019, 12:55

Коллеги по фракции упрекнули Богуцкую и назвали ее фразу позором

Депутат от Слуги народа Елизавета Богуцкая прокомментировала в Facebook первое выступление в парламенте коллеги по фракции Жана Беленюка, назвав его "чернокожим красавцем".

"В первый раз в украинском парламенте у трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец!", - написала она.

Другой нардеп от президентской партии Гео Лерос негативно отреагировал на фразу Богуцкой, назвав ее позором.

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  • Во время первого заседания Рады IХ созыва Богуцкая вела переписку, где объясняла собеседнику, что министром внутренних дел останется Арсен Аваков, чтобы не допустить путч, который якобы пятый президент Петр Порошенко запланировал устроить в декабре.

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Слуга народа Гео Лерос Жан Беленюк лиза богуцкая
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