Сюр. Депутат Слуги народа: Впервые у трибуны чернокожий красавец

Жан Беленюк выступает в Раде (Фото: Liza Bogutskaya/Facebook)

Депутат от Слуги народа Елизавета Богуцкая прокомментировала в Facebook первое выступление в парламенте коллеги по фракции Жана Беленюка, назвав его "чернокожим красавцем".

"В первый раз в украинском парламенте у трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец!", - написала она.

Другой нардеп от президентской партии Гео Лерос негативно отреагировал на фразу Богуцкой, назвав ее позором.

Читайте также: "Бабе - цветы". Депутат Слуги народа оскандалился в соцсети: фото

Во время первого заседания Рады IХ созыва Богуцкая вела переписку, где объясняла собеседнику, что министром внутренних дел останется Арсен Аваков, чтобы не допустить путч , который якобы пятый президент Петр Порошенко запланировал устроить в декабре.

Читайте также: Беленюк: Полностью сосредоточусь на политике к 2020 году