Сюр. Неля Штепа будет баллотироваться в мэры Славянска

Неля Штепа (скриншот с видео)

Обвиняемая в сепаратизме Неля Штепа заявила, что будет баллотироваться в мэры Славянска, где она возглавляла горсовет во время захвата города российскими оккупантами. Об этом Штепа сказала в эфире местного телеканала С-плюс.

"Те, кто надеется, что меня закроют, и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского главы, расслабьтесь - я подам, я успею, никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционная", — заявила Штепа.

Она заверила, что не нарушает обязательства, наложенные на нее судом: "Я не делаю никаких противоправных действий: я не пью, не употребляю наркотики, не курю, веду моральный образ жизни", — сказала Штепа.

Штепу обвиняют в покушении на территориальную целостность и независимость Украины. Она была задержана 11 июля 2014 года. Когда Штепа возглавляла горсовет Славянска, его захватили российские боевики.

По словам адвоката Штепы Александра Тананакина, сейчас дело его подзащитной находится на стадии подготовительного судебного заседания.