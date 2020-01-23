Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сюр. Неля Штепа будет баллотироваться в мэры Славянска

Сюр. Неля Штепа будет баллотироваться в мэры Славянска - Фото
Неля Штепа (скриншот с видео)
23.01.2020, 18:50

Штепа возглавляла горсовет Славянска во время захвата города российскими оккупантами

Обвиняемая в сепаратизме Неля Штепа заявила, что будет баллотироваться в мэры Славянска, где она возглавляла горсовет во время захвата города российскими оккупантами. Об этом Штепа сказала в эфире местного телеканала С-плюс.

"Те, кто надеется, что меня закроют, и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского главы, расслабьтесь - я подам, я успею, никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционная", — заявила Штепа.

Она заверила, что не нарушает обязательства, наложенные на нее судом: "Я не делаю никаких противоправных действий: я не пью, не употребляю наркотики, не курю, веду моральный образ жизни", — сказала Штепа.

Штепу обвиняют в покушении на территориальную целостность и независимость Украины. Она была задержана 11 июля 2014 года. Когда Штепа возглавляла горсовет Славянска, его захватили российские боевики.

По словам адвоката Штепы Александра Тананакина, сейчас дело его подзащитной находится на стадии подготовительного судебного заседания.

Еще по теме
Напишите нам
Донбасс сепаратизм славянск неля штепа
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 