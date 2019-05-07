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07.05.2019, 14:55

Сюр. Советник Путина: Американцы хотят заселить Донбасс евреями

Сюр. Советник Путина: Американцы хотят заселить Донбасс евреями - Фото
Сергей Глазьев (фото - kremlin.ru)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на скандал, заявив, что Кремль не имеет отношения к позиции Глазьева

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Советник президента страны-агрессора Владимира Путина Сергей Глазьев опубликовал в своем блоге на одном из прокремлевских сайтов текст, в котором высказал предположение, что "зачищенные" от русского населения" земли Донбасса могут быть заселены гражданами Израиля. В Кремле уже заявили, что не имеют отношения к этому заявлению.

В тексте, подписанном Глазьевым и озаглавленном "Оккупация", говорится, что якобы администрация президента США Дональда Трампа "сделала ставку" на Владимира Зеленского.

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"Возможно, ставка на Зеленского, сделанная задолго до этих выборов, связана с общим креном администрации Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Вероятно, они поставят перед обновленным киевским режимом новые задачи. Я не исключаю, например, возможности массового переезда на "зачищенные" от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной — так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан", - сказано в тексте.

Глазьев называет украинскую власть "американским неонацистским режимом" и утверждает, что она проводит в Украине "геноцид".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на скандал, заявив, что Кремль не имеет отношения к позиции Глазьева, которуцю он назвал "частным мнением". Об этом сообщает ТАСС.

"Путин не имеет отношения к этой позиции, это исключительно личное мнение, может быть некорректное высказывание советника Глазьева", - сказал он.

Комментировать тезисы из статьи Глазьева Песков отказался.

Генпрокуратура ведет расследование против Глазьева по подозрению в развязывании войны против Украины.

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, дональд трамп, евреи, сергей глазьев
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