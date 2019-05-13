Сюр. Тимошенко советует Зеленскому, как посадить старую власть

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Чтобы посадить коррупционеров уходящей власти, избранному президенту Владимиру Зеленскому нужно создать новый карательный орган, потому как "быстро перезагрузить силовые структуры будет трудно". Такую идею предложила на заседании согласительного совета Рады лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Она уверена, что люди ждут не только изменений в стране, "а и ответственности всех, кто разрушал страну пять лет".

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"Поэтому я советую новому президенту создать надгосударственный орган - национальную комиссию расследования уголовных коррупционных преступлений старой власти", - подчеркнула она.

При этом Тимошенко заверила, что ее "команда" готова к сотрудничеству по этой теме.