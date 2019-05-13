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13.05.2019, 13:01

Сюр. Тимошенко советует Зеленскому, как посадить старую власть

Сюр. Тимошенко советует Зеленскому, как посадить старую власть - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Батькивщина заверила, что готова со своей командой сотрудничать с избранным президентом в этой сфере

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Чтобы посадить коррупционеров уходящей власти, избранному президенту Владимиру Зеленскому нужно создать новый карательный орган, потому как "быстро перезагрузить силовые структуры будет трудно". Такую идею предложила на заседании согласительного совета Рады лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Она уверена, что люди ждут не только изменений в стране, "а и ответственности всех, кто разрушал страну пять лет".

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"Поэтому я советую новому президенту создать надгосударственный орган - национальную комиссию расследования уголовных коррупционных преступлений старой власти", - подчеркнула она.

При этом Тимошенко заверила, что ее "команда" готова к сотрудничеству по этой теме.

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Теги: Владимир Зеленский, юлия тимошенко
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