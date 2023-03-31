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Тарнавский об Авдеевке: Задача – не допустить окружения и наносить РФ максимальные потери

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 20:00
Тарнавский об Авдеевке: Задача – не допустить окружения и наносить РФ максимальные потери - Фото
Авдеевка (Фото - Telegram Тарнавского)

Командующий группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский рассказал о боях за Авдеевку. Задача украинских сил – не допустить окружения и наносить армии РФ максимальные потери. Об этом он сообщил в Telegram.

"Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Он применяет штурмовые группы ЧВК "Вагнер", обстреливает город из артиллерии и авиации, использует бронетехнику в попытках прорвать оборону наших войск", – сообщил Тарнавский.

Он подчеркнул, что Силы обороны держат город и наносят россиянам значительные потери, в частности, уничтожаются танки и другая бронетехника.

"Стоит задача – не допустить окружения и наносить врагу максимальные потери. Она четко выполняется нашими воинами", – добавил Тарнавский.

  • 28 марта британская разведка сообщила, что в последние дни Россия продолжает отдавать приоритет операции по окружению города Авдеевка, однако российские войска достигли лишь незначительного прогресса ценой больших потерь в бронетехнике.
  • В ISW сообщили, что российское военное командование, вероятно, перебросило на Авдеевское направление некоторое количество "вагнеровцев".
  • В Авдеевке не осталось ни одного уцелевшего дома, инфраструктура города полностью разбита, сообщил глава военной администрации.
Оксана Житнюк
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война авдеевка Александр Тарнавский
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