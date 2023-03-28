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Россия, вероятно, перебросила под Авдеевку вагнеровцев – ISW

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 09:35
Россия, вероятно, перебросила под Авдеевку вагнеровцев – ISW - Фото
Кладбище вагнеровцев (Фото: ресурсы оккупантов)

Российское военное командование, вероятно, перебросило на Авдеевское направление некоторое количество наемников из террористической группировки Вагнера. Об этом пишет в ежедневной сводке вашингтонский Институт изучения войны (ISW). 

ISW ссылается на сообщения сил обороны Украины, что разведка прогнозирует появление наемников из Вагнера на Авдеевском направлении, и на опубликованные в соцсетях страны-агрессора некрологи "вагнеровцев", ликвидированных в последней декаде марта под Авдеевкой.

"Хотя группа Вагнера направила большую часть сил, состоящих из заключенных, для операций под Бахмутом, возможно, на других направлениях в Украине есть контингент более квалифицированных наемников", – считают в ISW.

Они также допускают, что российское командование решило усилить "вагнеровцами" вымотанные боями под Авдеевкой регулярные части, и именно участием опытных наемников можно объяснить "ограниченные тактические успехи, достигнутые в этом районе за последнюю неделю".

ISW пока не может подтвердить слухи об отставке 27 марта командующего Восточной группой войск РФ генерал-полковника Рустама Мурадова, которые распространяются в российских соцсетях. Мурадов в последние пять месяцев руководит наступательными операциями на западе Донецкой области Украины, предполагается, что он несет ответственность за "серьезные военные неудачи", включая большие потери при штурме Павловки в октябре-ноябре 2022 года и затянувшуюся безуспешную попытку взять Угледар. По непроверенным данным из российских источников, Генштаб РФ обвинил Мурадова в некомпетентности из-за неудач на поле боя и значительных потерь, в том числе почти полного уничтожения добровольческого батальона "Алга" из Татарстана. 

  • Генштаб ВСУ сообщил, что в течение 27 марта российские оккупанты атаковали Бахмут, Авдеевку и Марьинку, использовали аэрозольные слезоточивые гранаты. 
  • 27 марта глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш распорядился начать эвакуацию из города последних сотрудников коммунальных служб и убедительно просит жителей покинуть Авдеевку, которая находится под постоянными обстрелами российских оккупантов.

Читайте также: Ночью Россия атаковала дронами и авиабомбами. Силы ПВО сбили 12 "шахедов" – Воздушные силы

Сергій Бережний
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группа вагнера война Донбасс авдеевка Институт военных исследований (ISW) isw
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