Тарнавский: Россияне копируют действия ВСУ, самые успешные из них используют на поле боя

К примеру, говорит генерал, "очень похоже начали проводить атаки группами – отделение, взвод при поддержке двух, максимум четырех бронемашин"

Фото: Генштаб ВСУ

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил в интервью украинской службе BBC, что российские оккупанты копируют действия украинских военных, применяя на поле боя самые успешные из них.

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"Сейчас можно говорить, что российская армия очень многое заимствует у нас. Быстро учится и, наверное, адаптируется, копирует те действия, которые у нас наиболее эффективны", – сказал он, отвечая на вопрос, как за период большой войны изменилось поведение захватчиков.

По словам Тарнавского, враг берет себе на вооружение даже тактические действия украинских Сил обороны – во время тех же штурмовых действий в окопах, при приближении к окопам.

Например, говорит генерал, "похоже начали проводить атаки группами – отделения, взвод при поддержке двух, максимум четырех бронемашин".

Тарнавский добавил, что в целом оккупанты продолжают на Таврическом направлении тактику "мясных штурмов", наращивают применение дронов-камикадзе и используют наземные роботизированные платформы.

"Последнее используется в основном для подвоза боеприпасов на позиции. Российские оккупанты экспериментируют – устанавливают на них противотанковые пулеметы. И очень они хорошо учатся, в том числе на наших положительных действиях. Что нас, с одной стороны, радует, а с другой – может, и нет", – объяснил он.

Утром 27 декабря 2023 года военные заявляли о 80 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино, Вербового и Крынок.

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