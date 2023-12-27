Генштаб: Росія наступає по всьому фронту від Куп'янська до Херсона, штурми Авдіївки — карта

Найбільше атак росіян відбито в районі Авдіївки та на лівому березі Дніпра в Херсонській області

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного, Вербового та Кринок. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 80 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито вісім атак у районах Синьківки та Петропавлівки.

Поблизу Кремінної українські воїни відбили 11 штурмів у районах Серебрянського лісництва та Веселого.

Під Бахмутом ЗСУ відбили вісім атак біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки.

Росіяни продовжують штурмувати Авдіївку та намагаються оточити місто, зазнають значних втрат. Сили оборони відбили 29 атак у районах Новобахмутівки, Авдіївки, Первомайського та Невельського.

Також захлинулися сім атак у районах Новомихайлівки та Побєди біля Мар'їнки.

У Запорізькій області невдалими були дев'ять атак у районах Роботиного та Вербового.

На Херсонщині українські підрозділи розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра, загарбники безуспішно намагалися вибити ЗСУ з позицій 14 разів.

Українська авіація завдала ударів по 17 районам зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також — по п'яти зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники вразили три райони зосередження армії РФ, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три важливі цілі.

Головком Залужний про Мар'їнку: ЗСУ є на півночі, але міста більше не існує.

Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки наразі немає, командування підтягує резерви.

Авдіївка. 47 бригада: У нас є потужні засоби для стримування РФ, але вона не шкодує людей.

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