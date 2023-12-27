Генштаб: Росія наступає по всьому фронту від Куп'янська до Херсона, штурми Авдіївки — карта
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного, Вербового та Кринок. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 80 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито вісім атак у районах Синьківки та Петропавлівки.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту від Куп'янська до Херсона, штурми Авдіївки — карта

Поблизу Кремінної українські воїни відбили 11 штурмів у районах Серебрянського лісництва та Веселого.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту від Куп'янська до Херсона, штурми Авдіївки — карта

Під Бахмутом ЗСУ відбили вісім атак біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту від Куп'янська до Херсона, штурми Авдіївки — карта

Росіяни продовжують штурмувати Авдіївку та намагаються оточити місто, зазнають значних втрат. Сили оборони відбили 29 атак у районах Новобахмутівки, Авдіївки, Первомайського та Невельського.

Також захлинулися сім атак у районах Новомихайлівки та Побєди біля Мар'їнки.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту від Куп'янська до Херсона, штурми Авдіївки — карта

У Запорізькій області невдалими були дев'ять атак у районах Роботиного та Вербового.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту від Куп'янська до Херсона, штурми Авдіївки — карта

На Херсонщині українські підрозділи розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра, загарбники безуспішно намагалися вибити ЗСУ з позицій 14 разів.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту від Куп'янська до Херсона, штурми Авдіївки — карта

Українська авіація завдала ударів по 17 районам зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також — по п'яти зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники вразили три райони зосередження армії РФ, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три важливі цілі.

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