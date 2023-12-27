Генштаб: Россия наступает по всему фронту от Купянска до Херсона, штурмы Авдеевки — карта

Наибольшее количество атак россиян отбито в районе Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино, Вербового и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито восемь атак в районах Синьковки и Петропавловки.

Вблизи Кременной украинские воины отбили 11 штурмов в районах Серебрянского лесничества и Веселого.

Под Бахмутом ВСУ отбили восемь атак около Богдановки, Андреевки и Клещеевки.

Россияне продолжают штурмовать Авдеевку и пытаются окружить город, несут значительные потери. Силы обороны отбили 29 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Также захлебнулись семь атак в районах Новомихайловки и Победы возле Марьинки.

В Запорожской области неудачными были девять атак в районах Работино и Вербового.

В Херсонской области украинские подразделения расширяют плацдарм на левом берегу Днепра, захватчики безуспешно пытались выбить ВСУ с позиций 14 раз.

Украинская авиация нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также — по пяти зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики поразили три района сосредоточения армии РФ, пункт управления, две артиллерийские системы и еще три важные цели.

Главком Залужный о Марьинке: ВСУ есть на севере, но города больше не существует.

Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы окружения Авдеевки сейчас нет, командование подтягивает резервы.

Авдеевка. 47 бригада: У нас есть мощные средства для сдерживания РФ, но она не жалеет людей

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