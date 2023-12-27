Тарнавський: Росіяни копіюють дії ЗСУ, найуспішніші з них використовують на полі бою

Наприклад, каже генерал, "дуже схоже почали проводити атаки групами – відділення, взвод за підтримки двох, максимум чотирьох бронемашин"

Фото: Генштаб ЗСУ

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив в інтерв'ю українській службі BBC, що російські окупанти копіюють дії українських військових, застосовуючи на полі бою найуспішніші з них.

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"Зараз можна казати, що російська армія дуже багато запозичує у нас. Швидко навчається і, напевно, адаптується, копіює ті дії, які у нас найбільш ефективні", – сказав він, відповідаючи на запитання, як за період великої війни змінилася поведінка загарбників.

За словами Тарнавського, ворог бере собі на озброєння навіть тактичні дії українських Сил оборони – під час тих самих штурмових дій в окопах, при наближенні до окопів.

Наприклад, каже генерал, "дуже схоже почали проводити атаки групами – відділення, взвод за підтримки двох, максимум чотирьох бронемашин".

Тарнавський додав, що загалом окупанти продовжують на Таврійському напрямку тактику "м'ясних штурмів", нарощують застосування дронів-камікадзе та використовують наземні роботизовані платформи.

"Останнє використовується в основному для підвезення боєприпасів на позиції. Російські окупанти експериментують – встановлюють на них протитанкові кулемети. І дуже вони гарно вчаться, в тому числі на наших позитивних діях. Що нас, з одного боку, радує, а з іншого – може, і ні", – пояснив він.

Вранці 27 грудня 2023 року військові заявляли про 80 бойових зіткнень, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного, Вербового та Кринок.

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