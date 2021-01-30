"Технично зачистили". В Госархиве объяснили, почему нет документов о политиках-агентах КГБ
Архивы 70-80-х годов были зачищены, поэтому нет документов о связях политиков с советскими спецслужбами, в частности КГБ. Об этом рассказал в интервью телеканалу Дом глава Госархива Анатолий Хромов.
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"Было бы что публиковать. В конце 80-х, 90-м году очень большие массивы документов (по негласной, скажем так, установке) были уничтожены. Сделали это очень технично: просто сократили сроки их хранения. Но это был негласный приказ – зачищать документы", – сказал он.
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По словам Хромова, лучше сохранились документы советских спецслужб 30-х и 40-х годов, чем 70-80-х.
"Потому что именно эти документы (70-80-х, – ред.) могли нести определенную угрозу для политической элиты, которая сразу пришла к власти в независимой Украине", – сказал он.
Хромов добавил, что, по его данным, списков агентов КГБ 70-х 80-х годов практически не сохранилось. Сейчас очень сложно доказать связи ныне здравствующих политиков с советскими спецслужбами, отметил глава Госархива.
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