"Совершенно секретно". СБУ показала архив большевиков об участнике боя под Крутами – фото
В 103-ю годовщину боя под Крутами Служба безопасности Украины опубликовала архив большевиков с грифом "совершенно секретно" о деле Семена Могилы – одного из участников боя, которого советская власть расстреляла в 1924-м. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале спецслужбы.
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СБУ пишет, что Могила был старшиной армии УНР и разведчиком. На момент наступления большевицкой армии Муравьева ему был 21 год, но еще до начала боя под Крутами его подразделение захватило в плен нескольких красноармейцев.
После ожесточенного противостояния с четырехтысячной армией большевиков Могила эвакуировал всех раненых бойцов своей сотни, пишет СБУ.
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СПРАВКА. Бой на железнодорожной станции Круты произошел в 1918 году, когда армия большевиков наступала на Киев. На стороне УНР воевал отряд из 400 курсантов и добровольцев Вольного казачества. Они около пяти часов противостояли четырехтысячной армии большевиков. После боя большевики расстреляли 27 попавших в плен студентов.
Бойцам УНР удалось на несколько дней остановить наступление большевиков. По оценке историка Владимир Улянича, это позволило УНР добиться подписания Брест-Литовского мира и спасти молодую украинскую государственность.
Весной Могила присоединился к антибольшевицкой борьбе в Херсонской области, а в 1920-м участвовал в Первом зимнем походе, отмечают в СБУ. Его схватили лишь в 1923-м при пересечении польско-советской границы.
По данным СБУ, руководство советских спецслужб допрашивало и принуждало его к сотрудничеству. Вот документы под грифом "совершенно секретно" по делу Могилы (нажмите, чтобы увеличить).
Могила не изменил присяге, пишет СБУ. Его расстреляли в Харькове в ночь с 23 на 24 марта 1924 года. Вот акт казни украинского воина.
- 27 января 2021 года СБУ показала архив о расстрелах в Бабьем Яру и концлагере на Сырце во время второй мировой войны.
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