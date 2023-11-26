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"Технологии критические". Наев рассказал о преимуществе западных систем ПВО над советскими

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2023, 11:25
Фото: командование Объединенных сил

Западные системы противовоздушной обороны имеют критическое преимущество над советскими, сказал в комментарии изданию ABC News командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев. По его словам, там, где советская ПВО тратит 100 снарядов на сбитие цели, западной нужно меньше десятка.

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"Мы понимаем, что сейчас идет война за ресурсы. Российская Федерация свои ресурсы получает с помощью Оси зла – это Северная Корея, это Иран. А мы с помощью наших партнеров, получая от них средства противовоздушной обороны, противостоим Российской Федерации с ее ресурсами. Нужно понимать, что сокращение помощи реально ударит по нашей обороноспособности. Но будем сражаться тем, что есть", — сказал генерал.

"Технологии – критические. Если старой советской технике на цель нужно истратить 100 снарядов, то западной нужно значительно меньше, потребность измеряется цифрами менее десяти. Поэтому технологии всегда имеют преимущество, и я еще раз подчеркиваю: эта помощь для нас очень важна", – добавил Наев.

Он предупредил, что если Россия продолжит производство оружия и совершенствует свои технологии, война снова может выйти за пределы востока и юга Украины.

"Мы готовимся к этому, строим оборону, минуем и тренируем наши силы", – сказал генерал.

Андрей Водяный
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ППОСергей Наеввоенная помощьвойна

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