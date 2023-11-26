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"Технології критичні". Наєв розказав про перевагу західних систем ППО над радянськими

Этот материал также доступен на русском
26.11.2023, 11:25
Фото: командування Об'єднаних сил

Західні системи протиповітряної оборони мають критичну перевагу над радянськими, сказав у коментарі виданню ABC News командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв. За його словами, там, де радянська ППО витрачає 100 снарядів на збиття цілі, західній треба менше десятка.

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"Ми розуміємо, що зараз іде війна за ресурси. Російська Федерація свої ресурси отримує за допомогою "Осі зла" – це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації з її ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності. Але будемо боротися тим, що є", – сказав генерал.

"Технології – критичні. Якщо старій радянській техніці на ціль потрібно витратити 100 снарядів, то західній треба значно менше, потреба вимірюється цифрами менш як десять. Тому технології завжди мають перевагу, і я ще раз підкреслюю: ця допомога для нас дуже-дуже важлива", – додав Наєв.

Він попередив, що у випадку, якщо Росія продовжить виробництво зброї та вдосконалюватиме свої технології, війна знову може вийти за межі сходу та півдня України.

"Ми готуємося до цього, будуємо оборону, заміновуємо та тренуємо наші сили", – сказав генерал.

Андрій Водяний
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війнавійськова допомогаппоСергій Наєв

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