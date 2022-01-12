Телеканал Рада ошибочно "похоронил" Стефанчука. Тот ответил песней российской группы

Вчера, 11 января, госканал Рада допустил неточность при размещении визуального контента – под фотографией спикера Рады Руслана Стефанчука оказалась подпись "внезапно умер", когда он комментировал смерть главы Европейского парламента Давида Сассоли.

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Стефанчук иронично отреагировал на курьез: в Facebook он разместил ссылку на песню российской рок-группы Чайф "Не спеши". Глава парламента подписал, что реакция адресована телеканалу Рада, и добавил улыбающийся смайл.

Телеканал Рада также опубликовал музыкальный клип "Не спеши" на своей странице в соцсети и поблагодарил спикера "за понимание и отличное чувство юмора".

Команда госканала назвала инцидент "досадной технической ошибкой" и подчеркнула, что это был "первый факап в новом году".

Пользователи соцсетей отреагировали на "внезапную смерть" Стефанчука сатирическими мемами.

Лидер рок-группы Чайф Владимир Бегунов, песню которого для шутки использовал Стефанчук, поддерживает оккупацию Россией Крыма. В эфире радио Baltkom он заявил, что его позиция однозначная и "плевать на то, кто и что думает".

Перед новогодними каникулами Стефанчук предложил депутатам с пользой провести новогодне-рождественские праздники и дал "домашнее задание" – прочесть список книг.

В Харькове депутат от пророссийской партии ОПЗЖ Джавид Саид официально задекларировал личного африканского льва.

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Яна Катасонова

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