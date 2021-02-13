Телеканалы Медведчука лишили аккредитации в Раде – нардеп

Телеканалы ZIK, 112 Украина и NewsOne лишены аккредитации в Верховной Раде, заявил в Facebook нардеп из фракции Голос Роман Лозинский.

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"У медведчуковских помоек забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады", – сообщил Лозинский, подчеркнув, что он обратился с такой просьбой к спикеру парламента Дмитрию Разумкову и руководителю аппарата Рады Михаилу Теплюку на прошлой неделе.

Денис Юдин

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