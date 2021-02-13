Телеканалы Медведчука лишили аккредитации в Раде – нардеп
13.02.2021, 11:05
Роман Лозинский (Фото – Roman Lozynskyi, Facebook)
Телеканалы ZIK, 112 Украина и NewsOne лишены аккредитации в Верховной Раде, заявил в Facebook нардеп из фракции Голос Роман Лозинский.
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"У медведчуковских помоек забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады", – сообщил Лозинский, подчеркнув, что он обратился с такой просьбой к спикеру парламента Дмитрию Разумкову и руководителю аппарата Рады Михаилу Теплюку на прошлой неделе.
- В ночь на 3 февраля 2021-го президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого "пула Медведчука". Также Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, на которых лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук летал во временно оккупированный Крым.
- 11 февраля в Верховном суде открыли производство по иску, в котором оспаривается указ Зеленского о санкциях против телеканалов.
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