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Телеканалы Медведчука лишили аккредитации в Раде – нардеп

13.02.2021, 11:05
Телеканалы Медведчука лишили аккредитации в Раде – нардеп - Фото
Роман Лозинский (Фото – Roman Lozynskyi, Facebook)

Телеканалы ZIK, 112 Украина и NewsOne лишены аккредитации в Верховной Раде, заявил в Facebook нардеп из фракции Голос Роман Лозинский.

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"У медведчуковских помоек забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады", – сообщил Лозинский, подчеркнув, что он обратился с такой просьбой к спикеру парламента Дмитрию Разумкову и руководителю аппарата Рады Михаилу Теплюку на прошлой неделе.

Денис Юдин
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NewsOne ZIK 112 украина аккредитация роман лозинский верховная рада
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