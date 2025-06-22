Террорист-смертник убил 20 человек в православной церкви в Сирии

Более 50 человек ранены

Последствия террористического нападения на храм (Фото: SANA)

В сирийской столице Дамаск погибли 20 человек из-за подрыва террориста-смертника в христианском храме Греческой православной церкви Антиохии. Об этом сообщило государственное агентство SANA со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Под атакой оказалась церковь Мар-Элиас (святого Илии) в районе Двейла в Дамаске. Кроме 20 жертв Минздрава Сирии сообщает о 52 раненых.

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Это первый теракт, совершенный террористом-смертником в Дамаске, с момента свержения диктатора Башара Асада в декабре 2024 года.

Министерство внутренних дел Сирии заявило, что боевик был членом террористической организации "Исламское государство": он вошел в храм, открыл огонь, а после этого взорвал свой пояс со взрывчаткой.

Анонимный собеседник агентства Reuters заявил, что в нападении участвовали двое мужчин, включая подорвавшего себя.

На видео ниже видны следы крови.

В марте в Сирии погибли более 1000 человек, прежде всего гражданских, из-за столкновения сторонников новой власти и диктатора Асада.