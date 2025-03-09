В Сирии за два дня погибли более 1000 человек, большинство – гражданские, убитые из мести

Это один из самых больших актов насилия с момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году

Сирийские силы безопасности (Фото: MOHAMAD DABOUL/EPA)

В Сирии за два дня погибли более 1000 человек из-за столкновений между силами безопасности страны и сторонниками свергнутого диктатора Башара Асада, а также из-за убийств из мести, совершенных впоследствии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на организацию Сирийская обсерватория по правам человека, базирующейся в Великобритании.

По данным Обсерватории, кроме 745 гражданских, погибших в основном в результате стрельбы с близкого расстояния, были убиты 125 сотрудников правительственных сил безопасности и 148 боевиков из группировок, связанных с Асадом. Это один из самых больших актов насилия с момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Организация отметила, что на больших территориях вокруг города Латакия была выключена электроэнергия и питьевая вода.

В четверг, 6 марта, начались столкновения между правительственными силами и сторонниками Асада. Правительство заявило, что отвечает на атаки остатков сил диктатора, и обвинило в разгуле насилия "индивидуальные действия".

На следующий день суннитские боевики, лояльные действующему правительству, начали убийства из мести членов алавитской секты, к которой принадлежит Асад. Эти действия стали серьезным ударом для группировки возглавившей восстание против диктатора Хайят Тахир аш-Шам, и лидер которой, Ахмед аль-Шараа, стал временным главой государства. Алавиты составляли большую часть базы поддержки Асада на протяжении десятилетий.

Местные жители сообщили AP, что боевики расстреливали алавитов, большинство из которых были мужчинами, на улицах или у ворот их домов, также многие дома были ограблены, а затем подожжены в разных районах.

В частности, жители Банияса, одного из наиболее пострадавших от насилия городов, заявили, что тела погибших были разбросаны по улицам или оставлены непогребенными в домах и на крышах зданий, и никто не мог их забрать. Один из жителей рассказал, что боевики часами не давали жителям вытащить тела пятерых их соседей, убитых в пятницу с близкого расстояния.

Также в медиа есть сообщения о бегстве гражданских людей из населенных пунктов в близлежащие горы, в соседний Ливан и на российскую авиабазу Хмеймим.

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По словам руководителя Обсерватории Рами Абдуррахмана, убийства из мести прекратились в субботу.

"Это было одно из самых больших массовых убийств во время сирийского конфликта", – заявил он.

Во времена режима Асада алавиты занимали руководящие должности в армии и силовых структурах. Новое правительство обвиняет сторонников диктатора в нападениях на силы безопасности в последние несколько недель.

Согласно данным Организации, последние столкновения начались после того, как правительственные силы пытались задержать разыскиваемое лицо вблизи города Джебла и попали в засаду, устроенную сторонниками Асада.

На трагедию отреагировал лидер Сирии аль-Шараа, призвавший граждан не допустить дальнейшую дестабилизацию страны из-за межконфессиональной напряженности.

"Мы должны сохранить национальное единство и внутренний мир, мы можем жить вместе", – передает его слова агентство Reuters.

Представители других стран выступили с осуждением насилия. В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил: "Ужасные кадры массовых убийств гражданских людей в Сирии на этнической и религиозной почве. Виновные в этих зверствах должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем к сдержанности".

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо. Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада. Правление его клана длилось более 50 лет.

26 декабря переходная администрация Сирии сообщила о гибели 14 стражей порядка, убитых силами, оставшимися верными Башару Асаду.