Фактический лидер Сирии стал президентом страны на переходный период

Он должен сформировать новый законодательный совет, который будет действовать до принятия новой конституции

Абу Мохаммед аль-Голани (Фото: GIUSEPPE LAMI/EPA)

Фактический лидер Сирии Абу Мохаммед аль-Голани (Ахмед аль-Шараа) был объявлен главой государства на переходный период, его уполномочено сформировать новый законодательный совет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление вооруженных групп, свергших режим Башара Асада в декабре 2024-го.

Также было приостановлено действие конституции Сирии, а действующий парламент распущен, сообщил представитель Командования военных операций, курировавший наступление повстанцев.

Аль-Голани является фактическим лидером Сирии с тех пор, как он возглавил наступление, свергшее режим диктатора Асада после более чем 13 лет гражданской войны.

Заявления о назначении президента появились после встречи в сирийской столице Дамаска вооруженных групп, участвовавших в наступлении вместе с возглавляемой аль-Голани организацией Хаят Тахрир аш-Шам.

На мероприятии также присутствовали министры временного правительства, установленного ХТШ, назначенные в декабре.

Аль-Голани пообещал начать политический переход, включающий национальную конференцию, инклюзивное правительство и возможные выборы, проведение которых, по словам лидера, может занять до четырех лет.

Новый законодательный совет будет выполнять свои задачи для принятия новой конституции страны.

Хаят Тахрир аш-Шам в прошлом была филиалом террористической организации Аль-Каида, но сейчас в ХТШ заявляют об отходе от исламского фундаментализма. Европейский союз и США продолжают считать ее террористической организацией, хотя и имеют контакты с новой сирийской властью.