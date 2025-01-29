Фактический лидер Сирии стал президентом страны на переходный период
Фактический лидер Сирии Абу Мохаммед аль-Голани (Ахмед аль-Шараа) был объявлен главой государства на переходный период, его уполномочено сформировать новый законодательный совет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление вооруженных групп, свергших режим Башара Асада в декабре 2024-го.
Также было приостановлено действие конституции Сирии, а действующий парламент распущен, сообщил представитель Командования военных операций, курировавший наступление повстанцев.
Аль-Голани является фактическим лидером Сирии с тех пор, как он возглавил наступление, свергшее режим диктатора Асада после более чем 13 лет гражданской войны.
Заявления о назначении президента появились после встречи в сирийской столице Дамаска вооруженных групп, участвовавших в наступлении вместе с возглавляемой аль-Голани организацией Хаят Тахрир аш-Шам.
На мероприятии также присутствовали министры временного правительства, установленного ХТШ, назначенные в декабре.
Аль-Голани пообещал начать политический переход, включающий национальную конференцию, инклюзивное правительство и возможные выборы, проведение которых, по словам лидера, может занять до четырех лет.
Новый законодательный совет будет выполнять свои задачи для принятия новой конституции страны.
Хаят Тахрир аш-Шам в прошлом была филиалом террористической организации Аль-Каида, но сейчас в ХТШ заявляют об отходе от исламского фундаментализма. Европейский союз и США продолжают считать ее террористической организацией, хотя и имеют контакты с новой сирийской властью.
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