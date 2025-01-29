Фактичний лідер Сирії став президентом країни на перехідний період

Він має сформувати нову законодавчу раду, що діятиме до ухвалення нової конституції

Абу Мохаммед аль-Голані (Фото: GIUSEPPE LAMI / EPA)

Фактичний лідер Сирії Абу Мохаммед аль-Голані (Ахмед аль-Шараа) був оголошений головою держави на перехідний період, його уповноважено сформувати нову законодавчу раду. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на заяву збройних груп, що повалили режим Башара Асада у грудні 2024-го.

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Також була призупинена дія конституції Сирії, а чинний парламент розпущено, повідомив речник Командування військових операцій, яке курувало наступ повстанців.

Аль-Голані є фактичним лідером Сирії з того часу, як він очолив наступ, котрий повалив режим диктатора Асада після більш ніж 13 років громадянської війни.

Заяви про призначення президента з'явилися після зустрічі у сирійській столиці Дамаска збройних груп, котрі брали участь у наступі разом з очолюваною аль-Голані організацією Хаят Тахрір аш-Шам.

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На заході також були присутні міністри з тимчасового уряду, встановленого ХТШ, призначені у грудні.

Аль-Голані пообіцяв почати політичний перехід, що включає національну конференцію, інклюзивний уряд та можливі вибори, проведення яких, за словами лідера, можуть зайняти до чотирьох років.

Нова законодавча рада виконуватиме свої завдання до ухвалення нової конституції країни.

Хаят Тахрір аш-Шам у минулому була філіалом терористичної організації Аль-Каїда, але наразі в ХТШ заявляють про відхід від ісламського фундаменталізму. Європейський союз та США продовжують вважати її терористичною організацією, хоча й мають контакти з новою сирійською владою.