Переходная администрация Сирии: Сторонники Асада убили 14 полицейских, десять ранены

Сирия (Фото: ЕРА/ANTÓNIO PEDRO SANTOS)

Утром 26 декабря переходная администрация Сирии сообщила о гибели 14 правоохранителей, которых убили оставшиеся верными диктатору-беглецу Башару Асаду. Об этом информирует The Guardian.

По данным представителей новой власти, нападение произошло "в результате засады", организованной сторонниками предыдущего режима. Инцидент произошел в сельской местности провинции Тартус.

Между тем, в других регионах Сирии продолжаются масштабные беспорядки, вызванные протестами и введением ночного комендантского часа. Эти события стали самыми большими беспорядками со времени свержения Асада более двух недель назад.

Министр внутренних дел переходной администрации заявил, что еще 10 полицейских получили ранения в результате нападения в Тартусе. Он пообещал жесткие меры против тех, кто угрожает безопасности страны или жизни ее граждан.

Как отмечает The Guardian, из-за протестов сирийская полиция ввела комендантский час в городе Хомс. По словам местных жителей, демонстрации там возглавляют представители религиозных меньшинств, в том числе шиитов и алавитов.