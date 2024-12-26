Перехідна адміністрація Сирії: Прихильники Асада вбили 14 поліціянтів, десятеро поранено
Уранці 26 грудня перехідна адміністрація Сирії повідомила про загибель 14 правоохоронців, яких убили сили, які залишилися вірними диктатору-втікачеві Башару Асаду. Про це інформує The Guardian.
За даними представників нової влади, напад стався "внаслідок засідки", організованої прихильниками попереднього режиму. Інцидент трапився в сільській місцевості провінції Тартус.
Тим часом в інших регіонах Сирії тривають масштабні заворушення, викликані протестами та запровадженням нічної комендантської години. Ці події стали найбільшими заворушеннями з часу повалення Асада понад два тижні тому.
Міністр внутрішніх справ перехідної адміністрації заявив, що ще 10 поліціянтів отримали поранення внаслідок нападу в Тартусі. Він пообіцяв жорсткі заходи проти тих, хто загрожує безпеці країни або життю її громадян.
Як зазначає The Guardian, через протести сирійська поліція запровадила комендантську годину в місті Хомс. За словами місцевих жителів, демонстрації там очолюють представники релігійних меншин, зокрема алавітів і шиїтів.
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