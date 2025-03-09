У Сирії за два дні загинули понад 1000 людей, більшість – цивільні, убиті з помсти

Це один з найбільших актів насилля з моменту початку громадянської війни у Сирії у 2011 році

Сирійські сили безпеки (Фото: MOHAMAD DABOUL / EPA)

У Сирії за два дні загинули понад 1000 людей через сутички між силами безпеки країни та прихильниками поваленого диктатора Башара Асада, а також через убивства з помсти, що виникла після зіткнень. Про це повідомляє агенція Associated Press із посиланням на організацію Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії.

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За даними Обсерваторії, крім 745 цивільних, які загинули здебільшого унаслідок стрілянини з близької відстані, були вбиті 125 працівників урядових сил безпеки та 148 бойовиків з угрупувань, пов'язаних з Асадом. Це один з найбільших актів насилля з моменту початку громадянської війни у Сирії у 2011 році. Організація зауважила, що на великих територіях навколо міста Латакія були відключені електроенергія й питна вода.

У четвер, 6 березня, розпочалися зіткнення між урядовими силами та прихильниками Асада. Уряд заявив, що відповідає на атаки залишків сил диктатора, і звинуватив у розгулі насильства "індивідуальні дії".

Наступного дня сунітські бойовики, лояльні чинному уряду, розпочали убивства з помсти членів алавітської секти, до якої належить Асад. Ці дії стали серйозним ударом для угрупування Хайят Тахір аш-Шам, яке очолило постання проти диктатора, і його лідер, Ахмед аль-Шараа, став тимчасовим головою держави. Алавіти становили більшу частину бази підтримки Асада впродовж десятиліть.

Місцеві мешканці повідомили AP, що бойовики розстрілювали алавітів, більшість з яких були чоловіками, на вулицях або біля воріт їхніх будинків, також багато осель були пограбовані, а потім підпалені у різних районах.

Зокрема, мешканці Баніяса, одного з міст, що найбільше постраждало від насилля, заявили, що тіла загиблих були розкидані по вулицях або залишені непохованими в будинках і на дахах будівель, і ніхто не міг їх забрати. Один із жителів розповів, що бойовики годинами не давали мешканцям витягти тіла п’ятьох їхніх сусідів, убитих у п’ятницю з близької відстані.

Також у медіа є повідомлення про втечу цивільних людей з населених пунктів у прилеглі гори, до сусіднього Лівану й російської авіабази Хмеймім.

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За словами керівника Обсерваторії Рамі Абдуррахмана, вбивства з помсти припинилися у суботу.

"Це було одне з найбільших масових убивств за час сирійського конфлікту", – заявив він.

У часи режиму Асада алавіти обіймали керівні посади в армії та силових структурах. Новий уряд звинувачує прихильників диктатора у нападах на сили безпеки в останні декілька тижнів.

Згідно з даними Організації, останні сутички розпочалися після того, як урядові сили намагалися затримати розшукувану особу поблизу міста Джебла й потрапили у засідку, влаштовану прихильниками Асада.

На трагедію відреагував лідер Сирії аль-Шараа, який закликав громадян не допустити подальшої дестабілізації країни через міжконфесійну напруженість.

"Ми повинні зберегти національну єдність і внутрішній мир, ми можемо жити разом", – передає його слова агенція Reuters.

Представники інших країн виступили із засудженням насилля. Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив: "Жахливі кадри масових убивств цивільних людей в Сирії на етнічному й релігійному ґрунті. Винні у цих звірствах мають бути притягнуті до відповідальності. Ми закликаємо до стриманості".

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо. Вже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Правління його клану тривало понад 50 років.

26 грудня перехідна адміністрація Сирії повідомила про загибель 14 правоохоронців, убитих силами, які залишилися вірними Башару Асаду.