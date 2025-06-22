Терорист-смертник убив 20 людей у православній церкві в Сирії
У сирійській столиці Дамаск загинуло 20 людей через підрив терориста-смертника у християнському храмі Грецької православної церкви Антіохії. Про це повідомила державна агенція SANA з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.
Під атакою опинилась церква Мар-Еліас (святого Іллі) в районі Двейла у Дамаску. Окрім 20 жертв МОЗ Сирії повідомляє про 52 поранених.
Це перший теракт, здійснений терористом-смертником у Дамаску, з моменту повалення диктатора Башара Асада у грудні 2024 року.
Міністерство внутрішніх справ Сирії заявило, що бойовик був членом терористичної організації "Ісламська держава": він увійшов до храму, відкрив вогонь, а після цього підірвав свій пояс із вибухівкою.
Анонімний співбесідник агенції Reuters заявив, що у нападі брали участь двоє чоловіків, включно з тим, що підірвав себе.
На відео нижче видно сліди крові.
- У березні в Сирії загинули понад 1000 людей, передусім цивільних, через зіткнення прихильників нової влади та диктатора Асада.