Терорист-смертник убив 20 людей у православній церкві в Сирії

Наслідки терористичного нападу на храм (Фото: SANA)

У сирійській столиці Дамаск загинуло 20 людей через підрив терориста-смертника у християнському храмі Грецької православної церкви Антіохії. Про це повідомила державна агенція SANA з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Під атакою опинилась церква Мар-Еліас (святого Іллі) в районі Двейла у Дамаску. Окрім 20 жертв МОЗ Сирії повідомляє про 52 поранених.

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Це перший теракт, здійснений терористом-смертником у Дамаску, з моменту повалення диктатора Башара Асада у грудні 2024 року.

Міністерство внутрішніх справ Сирії заявило, що бойовик був членом терористичної організації "Ісламська держава": він увійшов до храму, відкрив вогонь, а після цього підірвав свій пояс із вибухівкою.

Анонімний співбесідник агенції Reuters заявив, що у нападі брали участь двоє чоловіків, включно з тим, що підірвав себе.

На відео нижче видно сліди крові.

У березні в Сирії загинули понад 1000 людей, передусім цивільних, через зіткнення прихильників нової влади та диктатора Асада.