Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Террористы передали украинской стороне тело погибшего "азовца"

Террористы передали украинской стороне тело погибшего "азовца" - Фото
Роман "Бич" Романенко (Фото: Марианна Хомерики/Facebook)
13.08.2019, 13:05

В Азове заявляют, что украинские воины трижды пробовали эвакуировать тело погибшего Романа Романенко

13 августа полк Азов, в результате предварительно спланированного обмена, получил тело погибшего Романа Романенко по прозвищу "Бич". Романенко подорвался на мине 10 августа, пытаясь помешать боевикам продвинуться вперед. Об этом сообщает пресс-служба полка

Азов информирует, что в результате предварительно спланированного обмена, они получили тело погибшего Романа Романенко: "Захватчики отказались забрать у нашей стороны остатки одного из своих наемников, которого российские оккупанты бросили умирать возле населенного пункта Зайцево, который находится в полосе ответственности"

"Все эти дни враг коварно не отдавал тело "азовца". Трижды воины Азова пытались эвакуировать погибшего Романа, этому регулярно мешали прицельные обстрелы противника. Оккупант, прикрывая свою группу наемников шквальным огнем в сторону украинских военных, забрал тело воина Азова", - заявили в пресс-службе. 

Роман Романенко родился и вырос в Днепре, ему было 25 лет. В Азове Роман служил с конца 2015 года на должности снайпера. Был командиром одного из снайперских подразделений. Был подан на орден "За мужество" III степени, который боец должен был получить в ближайшее время. Недавно получил офицерское звание. 

Погибший боец любил заниматься фотографией и боксом, любил путешествовать и был фанатом ФК "Днепр". 

  • 12 августа сообщалось, что тело погибшего "азовца" не могут эвакуировать из серой зоны: фото. 
  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", 25-летний Романенко стал седьмым погибшим при выполнении боевого задания военнослужащим украинских войск.
  • Помощник главы Офиса президента Иван Апаршин считает, что в ближайшей или среднесрочной перспективе открытый военный конфликт с Россией является вероятным
  • LIGA.net шестой год подряд ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.
Напишите нам
война Донбасс Азов Роман Романенко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 