Террористы передали украинской стороне тело погибшего "азовца"

Роман "Бич" Романенко (Фото: Марианна Хомерики/Facebook)

13 августа полк Азов, в результате предварительно спланированного обмена, получил тело погибшего Романа Романенко по прозвищу "Бич". Романенко подорвался на мине 10 августа, пытаясь помешать боевикам продвинуться вперед. Об этом сообщает пресс-служба полка.

Азов информирует, что в результате предварительно спланированного обмена, они получили тело погибшего Романа Романенко: "Захватчики отказались забрать у нашей стороны остатки одного из своих наемников, которого российские оккупанты бросили умирать возле населенного пункта Зайцево, который находится в полосе ответственности"

"Все эти дни враг коварно не отдавал тело "азовца". Трижды воины Азова пытались эвакуировать погибшего Романа, этому регулярно мешали прицельные обстрелы противника. Оккупант, прикрывая свою группу наемников шквальным огнем в сторону украинских военных, забрал тело воина Азова", - заявили в пресс-службе.

Роман Романенко родился и вырос в Днепре, ему было 25 лет. В Азове Роман служил с конца 2015 года на должности снайпера. Был командиром одного из снайперских подразделений. Был подан на орден "За мужество" III степени, который боец должен был получить в ближайшее время. Недавно получил офицерское звание.

Погибший боец любил заниматься фотографией и боксом, любил путешествовать и был фанатом ФК "Днепр".